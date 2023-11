Nuova laurea Honoris causa per Andrea Bocelli | la cerimonia

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è stato insignito dellamagistralein Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali dall’Università di Napoli Federico II. Lasi è svolta nell’Aula magna dell’ateneo davanti a una platea gremita di docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni che hanno applaudito il tenore per laonorificenza. “Sono onorato, è un grande attestato di stima, ma io sono solo un cantante di provincia”, ha dichiarato l’artista che lo ha sempre contraddistinto. Si tratta della quintaper, che ha ottenuto il primo titolo in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa da giovane. Successivamente, nel 2013, ha conseguito unain Canto ...

Anche Marcello Vanali , Presidente del corso dimagistrale in Ingegneria meccanica, nel ... E poi la "Stretchable Electronics", l'elettronica "estensibile": unafrontiera per i dispositivi ...

Al via la nuova laurea triennale in Business and finance | Secondo ... Secondo Tempo

Seconda laurea: che cosa significa e come iscriversi Studenti.it

L'ex motociclista ha raccontato la sua nuova vita in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo anche gli anni delle sfide con Valentino Rossi.Paniere nuovo completo (tutte le risposte aperte e chiuse corrette) di Paleografia della professoressa Martina Pantarotto per il corso di laurea in Filologia moderna dell'Università telematica eCampus ...