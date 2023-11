“Non mi vergogno più” Grande Fratello | la confessione del concorrente sulla sua sessualità

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023), unsi è lasciato andare ad unache sta incendiando il dibattito sui social. Parole che faranno molto rumore mentre la Casa bunker di Cinecittà sembra sempre più spaccata con la fazione filo Beatrice e quella filo Anita intenzionate a darsi battaglia. Un assaggio di quello che potrebbe succedere lo abbiamo visto durante la diretta di lunedì scorso, 13 novembre, con una confronto molto accesso sedato da Alfonso Signorini. >“Ehi, ma sta con lui”. Carlotta Mantovan e il simpatico conduttore tv beccati insieme. Raffica di foto per la nuova coppia, tra sguardi complici “Ho sempre detto a Beatrice quello che penso. Non ti invidio, non ho mai pensato di fare l’attrice, non mi interessa. Da te sento di non poter imparare niente. Uno dei miei pochi pregi è che dico le cose in ...