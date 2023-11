“Non mi lavo da giorni” La confessione del volto della tv | “Il mio umore instabile…”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’exde Il Collegio confessa tutto. Non solo questa la notizia che riguarda uno dei protagonistifiction di successo sul piccolo schermo, ma anche rivelazioni che riguardano una situazione di salute fino ad oggi rimasta sconosciuta ai più. L’attrice, giovanissima, si è raccontata all’interno di un podcast. Dopo aver deciso di approdare su Only Fans e dopo l’esperienza nella Rocco Siffredi Academy, l’attrice avrebbe il sogno nel cassetto, quello di diventare regista di film a luci rosse. Ma il focus di oggi è su altro. Le rivelazioni di Maria Sofia Federico. L’attrice negli scorsi mesi ha annuciato il cambiamento drastico di vita: “Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”, sono state le sue parole. “Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del ...

Maria Sofia Federico ammette: “Sono 4 o 5 giorni che non mi lavo, non riesco a farlo Il Fatto Quotidiano

Intelligenza artificiale, ora può anche cercare lavoro per voi mentre ... WIRED Italia

Personaggio televisivo e influencer nota grazie a “Il Collegio” e successivamente alle provocatorie dichiarazioni rilasciate nell’ambito nel mondo hard (e non solo). Lei è Maria Sofia Pia Federico, na ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...