“Non mi freghi” Grande Fratello | salta il piano di Garibaldi | Ciro non risparmia neanche Beatrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Petrone ne è sicuro: qualcosa nella rottura traLuzzi e Giuseppenon torna. Lo ha detto con il suo solito sorrido guascone al diretto interessato, smontando punto per punto quello che è successo durante la puntata di lunedì scorso, 13 novembre. Per chi si fosse perso la puntata Giuseppeha prima parlato dei continui scontri traLuzzi e Anita Olivieri: “Da che parte sto? Non c’è nessuna parte”, aveva detto. >“Il suo corpo dilaniato”. Scomparsa da una settimana, poco fa il ritrovamento choc del cadavere di Francesca: polizia sul posto “Io voglio bene ad Anita e rispetto il suo pensiero anche se non lo condivido. Lo accetto e le voglio bene ancora di più. Se tengo di più ao ...