Non libera il parcheggio per disabili | arrivano i carabinieri Succede a Sezze Scalo

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Sta diventando ogni giorno più difficile la situazione relativa ai parcheggi ada quando sono iniziati i lavori di Ferrovie dello Stato per la riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria. Una situazione temporanea, certo, ma che causa problematiche serie, soprattutto a certe ore del giorno. Specialmente nello stesso piazzale, dove è rimasto un solodedicato per altro alle persone. Non sempre però le indicazioni vengono rispettate; capita, infatti, che qualcuno ne approfitti per occuparlo senza averne diritto, almeno fino a quando non arriva qualcuno autorizzato; a quel punto il buon senso vorrebbe che il posto vengato. Cosa che non è accaduta questo questa mattina. Intorno alle 7 e un quarto, infatti, una ...