“Non è per l’età” Veronica Peparini e la gravidanza | indiscrezioni dopo l’annuncio sulla “visita non andata bene”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) C’è molta preoccupazione tra i fan di Andreas Muller ein questi giorni. Il ballerino e la coreografa, insieme da 5 anni, hanno annunciato di aspettare due gemelline a Verissimo solo un paio di settimane fa. La gioia, gli auguri di vip e gente comune, il gender reveal party con amici e parenti per evitare che sapessero il colore del fiocco dalla tv poi ladi controllo che, anche se non si conoscono i dettagli, non ècome avrebbe dovuto. Lo ha scritto l’ex allievo di Amici in una Storia Instagram: “Non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stesserocom’è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo lanon ècome doveva andare“. Con questo messaggio il 27enne ha fatto ...