Non avevo dubbio | si vede da lontano | la confessione della prof rossa scatena B0cchino | Guarda

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Scontro molto acceso a Di Martedì sullo sciopero invocato dalla Cgil per il prossimo 17 novembre. Come è noto il ministro Salvini ha avviato la precettazione riducendo lo sciopero a 4 ore rispetto alle 8 annunciate da Cgil e Uil. I sindacati tirano dritto e sfidano il governo dopo la bocciatura da parte del Garante. Infatti sia Landini che Bombardieri hanno affermato di voler proseguire nella protesta ignorando le disposizioni del ministero. E così nel talk show condotto da Giovanni Floris va in scena uno scontro durissimo tra laessoressa Donatella De Cesare e il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino. La De Cesare rivendica le ragioniCgil e di fatto si dice d'accordo con Landini nell'andare avanti nella protesta che dovrebbe sfociare in una agitazione generale venerdì prossimo. Ma la De Cesare nella foga di attaccare il governo fa ...