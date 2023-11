“No | io non voglio più farlo” Carlo Conti | il ‘no’ clamoroso alla Rai | l’annuncio a sorpresa

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Importante svolta su, infatti è stato lui stesso a rompere il silenzio su un programma Rai e ha confermato la sua volontà di non accettare l’eventuale proposta. Si è quindi tirato fuori immediatamente dcorsaconduzione di questa ambita trasmissione. Sono stati diversi i nomi fatti in questi giorni, con tanto di polemiche, ma il padrone di casa di Tale e Quale Show ha smentito categoricamente questa indiscrezione.non prenderà parte a questo programma Rai, come confermato in un’intervista rilasciata nelle scorse ore. Ha partecipato all’appuntamento radiofonico Un giorno da pecora su Radio Uno Rai e qui si è sottoposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Inevitabilmente gli è stato fatto un quesito sul tema del momento e il presentatore ...

... "che sulla mia lapide mettano semplicemente qui giace un cittadino italiano". Era la sua protesta contro il peggior futuro possibile, felicementerealizzato: la chiusura della più grande ...

Sci di fondo - Krüger ritorna sulla 50km di Planica: "Non voglio che i Mondiali vengano ricordati per quell'esclusione" FondoItalia.it

Jannik Sinner: «Non voglio perdere nemmeno quando gioco a carte» Vanity Fair Italia

'Sarebbe un grande risultato per me e per la squadra' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Il sogno titolo è andato ma c'è da blindare quel terzo posto ...Cortei nelle strade e polemiche politiche contro Sanchez, dopo la sua decisione di includere nel governo gli indipendentisti catalani in cambio di un'amnistia per gli attivisti che nel 2017 avevano te ...