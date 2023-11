Nitto ATP Finals | Sinner - Djokovic fa il record di ascolti su Sky | i numeri

(Di mercoledì 15 novembre 2023) MILANO - Per la prima volta nella sua carrieraha battuto, numero uno al mondo. Il match delleAtpè durato circa tre ore, terminando oltre mezzanotte. Un duello che, ...

MILANO - Per la prima volta nella sua carriera Sinner ha battuto Djokovic , numero uno al mondo. Il match delleFinals è durato circa tre ore, terminando oltre mezzanotte. Un duello che, nonostante la durata, ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Sky ha registrato numeri da record: 789 mila ...

Sinner-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

Cosa succede se Sinner, Djokovic e Rune arrivano alla pari: combinazioni Nitto Atp Finals Corriere dello Sport

Giro di boa per le Nitto ATP Finals di Torino, giunte alla quarta giornata. Il momento ideale per un resoconto di quello che è successo finora non solo sul campo ma soprattutto, nei dintorni dell’impi ...Un incontro che rappresenta la storia del tennis italiano, di ieri, di oggi e del futuro. E' quello avvenuto tra Adriano Panatta e Jannik Sinner ...