Nitto ATP Finals | mistero Djokovic | salta l' allenamento Colpa di Sinner?

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Nole. Il serbo non si è allenato oggi a Torino, dove sta giocando le ATP, e non è chiaro il motivo per cui hato l'in programma alle 18.30 sul campo 1. C'è ...

Mistero Nole Djokovic . Il serbo non si è allenato oggi a Torino, dove sta giocando leFinals, e non è chiaro il motivo per cui ha saltato l'allenamento in programma alle 18.30 sul campo 1. C'è chi parla di spossatezza, dovuta a un po' di influenza, e chi invece dice che Djokovic ha ...

ATP Finals 2023, Alcaraz batte Rublev: l'orario di Medvedev-Zverev e dove vedere in TV le partite di tennis Fanpage.it

Nitto ATP Finals, Alcaraz domina e resta in corsa: Rublev eliminato Tuttosport

Si avvia verso la conclusione la prima fase delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, con il Gruppo Verde che termina le proprie fatiche: Jannik Sinner, numero 4, dopo aver battuto il greco Stefanos Tsit ...A Torino il serbo si riposa. Non è chiaro se sia per le fatiche contro Jannik o se invece abbia un po' di influenza ...