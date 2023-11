Nino D’Angelo conquista lo Stadio Maradona | concerto nel 2024

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) NAPOLI – Dopo oltre 40 anni di leggendaria carriera, l’artista che ha fatto ballare ed emozionare tutta l’Italia con i suoi numerosi successi, il 29 giugnosarà innella sua Napoli alloDiego Armandoper un evento imperdibile e unico dal titolo “I miei meravigliosi anni ’80… e non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Shock acustico per Pelù, salta il tour Steve Hackett in Italia dal 6 luglio con il suo tour estivo Wonderful Sila Festival il 12 agosto a Cotronei: 12 ore di musica no stop Angelina Mango pronta per il “Voglia di Vivere Tour” D’Alessio inarrestabile: annunciate altre due nuove date a Napoli, il 14 e 15 giugnoin ...