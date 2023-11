Nicholas si chiude in bagno ad Amici e piange | dura crisi del ballerino

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ancora una volta Alessandra Celentano ha assegnato un compito aBorgogni. Ildiperò non ha soddisfatto le aspettative della maestra, che è stata moltocon lui. “A me sembravi una vespa impazzita. La seconda parte libera e ballata tu potevi giocare e venire fuori, non ho visto nulla. I professionisti ti dicono che io ti assegno compiti troppo difficili? A me non mi importa quello che ti dicono loro. Io so quello che faccio. Hai avuto compiti facili, se vuoi compiti difficili adesso mi muovo. Ti ho dato tutte coreografie facili. A te non va mai bene nulla. Vorrei aiutarti a capire se c’è un genere in cui sei almeno decente. La borsa di studio che hai presa? Diciamo come stanno le cose, hanno visto un’attitudine al lavoro e perché hai bisogno di studiare. Non cambierai il mio pensiero sulla ...