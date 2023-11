(Di mercoledì 15 novembre 2023) Continua il momento no per il brasiliano: secondo quanto riportato dalla stampa francese, la donna avrebbe chiesto un risarcimento molto alto, minacciando di portare il caso in tribunale

Continua il momento negativo di. Dopo l'infortunio che lo terrà fuori dal campo per i prossimi mesi ed il tentato rapimento della figlia appena nata, ecco unguaio per il brasiliano. Secondo Le Parisien, l'ex Psg ...

Neymar, altro guaio: l’ex domestica lo denuncia per sfruttamento ItaSportPress

Neymar, altro tradimento a Bruna Biancardi: separazione. La figlia è nata un mese fa Corriere della Sera

Una ex collaboratrice domestica sostiene di non essere mai stata messa in regola e di essere stata obbligata a lavorare fino a 15 giorni prima del parto: i dettagli ...Neymar è al centro di accuse da parte di una donna brasiliana di 35 anni, la quale afferma di essere stata sfruttata per quasi due anni durante il suo lavoro presso la residenza del ...