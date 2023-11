News Uomini e donne | Andrea Cerioli costretto ad un nuovo ricovero | le tristi parole dall’ospedale

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 novembre 2023), noto per la sua partecipazione a, è statoad andare al pronto soccorso. Questa non è la prima volta che l’ex tronista si trova in questa situazione difficile.ha condiviso la sua frustrazione sui social, esprimendo la sua stanchezza per la situazione attuale.ritorna al pronto soccorso, compagno di Arianna Cirrincione e futuro padre, è finito nuovamente al pronto soccorso. Questa non è la prima volta che accade. Infatti,era già stato ricoverato qualche giorno fa, condividendo la notizia sui social e rassicurando i fan sul suo stato di salute. Tuttavia, a distanza di ...