News Ultim’Ora Basciagoni | volano stracci!

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesconvolgenti sui: Sophie starebbe negando ad Alessandro la possibilità di rivedere la piccola Celine Blue! (foto): LO SFOGO DI ALESSANDRO SU INSTAGRAM (FOTO)-nuovamente stracci fra Sophie e Basciano. I due ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sembravano aver chiarito, ma poco fa, l’ex discusso volto del GF VIP 6 ha accusato l’ex Tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ufficiale, asserendo ...