Neonata picchiata violentemente | come l' hanno lasciata morire nella culla

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L'avrebberofino ad ucciderla. E così sono stati arrestati i genitori della bambina di 45 giorni trovata morta, lo scorso 2 settembre,a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Ieri, i carabinieri del Comando Stazione di Santa Maria a Vicoammanettato i genitori, lui 26enne, lei 19enne, su richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Entrambi sono indagati di concorso in omicidio volontario pluriaggravato. Già da due mesi gli erano stati sottratti gli altri due bambini di 2 e 4 anni. Le indagini, avviate dai militari dell'Arma subito dopo la morte della bimba, condotte sotto la direzione della Procura,permesso di ricostruire l'inquietante quadro indiziario contro la coppia. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe colpitola ...

Una giovane coppia di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, è stata arrestata e messa in carcere con l'accusa di concorso in omicidio volontario pluriaggravato. I genitori, lui di 26 anni e lei ...Le indagini sulla morte della piccola hanno fatto emergere i ripetuti maltrattamenti che subiva e una grave incuria igienica e sanitaria ...