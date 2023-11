Neonata morta 45 giorni dopo la nascita | picchiata e ustionata | l’orrore dei genitori arrestati

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Aurora è unaa un mese e mezzo dalla. La bimba è stata maltrattata,e mai portata dal medico. Per la Procura: “E’ stata curata con lo strutto”.per omicidio volontario idellaAurora, il 26enne Emanuele Savino e la moglie 19enne Anna Gammella, indagati per omicidio colposo sono statioggi dai carabinieri con l’accusa ora di omicidio volontario. Una storia agghiacciante che arriva da Santa Maria a Vico, paese in provincia di Caserta, quando lo scorso settembre i dueavrebbero causato la morte della loro figlia di appena 45, uccisa di botte dai ...

Duplice frattura ossea con conseguente emorragia fatale, ma anche ecchimosi, escoriazioni e anche ustioni, poi la morte per l'insufficienza cardio - respiratoria. Ècosì Aurora ,di appena 45 giorni trovatanella culla dalla madre lo scorso 2 settembre nella sua casa di Santa Maria a Vico , in provincia di Caserta . Ma non si è trattato di una ...

Genitori di Santa Maria a Vico arrestati per la prematura scomparsa della neonata: abusi, fratture al cranio e cure fai-da-te. Comunità sconvolta, la giustizia indaga.Quali sono state le dichiarazioni dei genitori della neonata morta in culla a Caserta La coppia è stata arrestata per omicidio.