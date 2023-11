Nel weekend ad Asti torna la fiera nazionale del tarufo

La protesta e il... Ma perché le mobilitazioni, compreso lo sciopero del 17 novembre che ha ...e Uil hanno fatto uno sciopero generale l'anno scorso e lo hanno fatto di giovedì (in realtà...

Tempo stabile ma nel weekend torna il freddo AGI - Agenzia Italia

CERVINIA - Speed Opening, nel weekend le discese femminili DoveSciare.it

Ma adesso dobbiamo concentrarci sul prossimo Gp, è un po' che non andiamo in Qatar, nel 2022 la gara non è andata come speravamo ma siamo motivati a raccogliere un risultato migliore quest'anno".Una storia eterna e avvincente, dell’ottima musica originale e poi tante risate insieme a momenti di pura commozione. E’ tutto questo “Tosca”, lo spettacolo in programma al Nuovo Sala Gassman per l’in ...