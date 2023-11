Nella nottenon ha avuto molta fortuna assieme ai suoi Magic, ospiti dei Brooklyn Nets al Barclays Center: Orlando ha ceduto 124 - 104 e il lungo italoamericano ha chiuso con 19 punti, 6 ...

Banchero: "Quando ti pressa Team Usa...Ma voglio ancora bene ai tifosi italiani" La Gazzetta dello Sport

NBA, Banchero spiega il no all'Italia. Rissa in Warriors-Wolves: Green, Thompson e McDaniels espulsi subito Virgilio Sport

In Nba, Denver torna alla vittoria e in vetta a Ovest grazie al 111-108 contro i Clippers, al sesto ko di fila. Sorridono anche i Lakers, che battono 134-107 Memphis. Caos a San Francisco: Minnesota s ...Con tre giocatori che hanno segnato 20 o più punti, i Nets (6v-5p) hanno fatto saltare per aria la difesa dei Magic (5v-5p) nell'ultimo quarto, vinto con il parziale di 36-18.