Nazionali | doppio infortunio | che mazzata in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 novembre 2023), guai inA: arriva il. Scopriamo di chi si tratta e i tempi di recupero. Domenica sera si è concluso il dodicesimo turno diA che non ha escluso colpi di scena. Il match delle 15:00 di sabato tra Lecce e Milan si è concluso 2-2 dopo che i rossoneri si erano portati in vantaggio di due reti. I padroni di casa hanno poi rocambolescamente rimontato. Oltre al danno, per Pioli è arrivata anche la beffa considerando che ha dovuto fare i conti con due infortuni. Il primo a fermarsi, al 10?, è stato Rafael Leao. Gli esami strumentali, svolti nella tarda mattinata di domenica, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il numero 10 rossonero non è quindi potuto andare in nazionale, ma è dovuto rimanere a Milanello con l’obiettivo di rientrare ...