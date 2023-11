Nazionale italiana | emergenza in difesa | un altro infortunio in allenamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti in vista della partita di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia. Nel corso dell’odierno si è fermato Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e protagonista di una stagione di alto livello. Il calciatore ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore dell’Inter sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore per valutare l’e la presenza nel doppio impegno contro Macedonia e Ucraina. Ansia anche in casa Inter per la sfida contro la Juventus in programma domenica 26 novembre all’Allianz Stadium di Torino. Editoriali Italia-Macedonia: Spalletti prepara il super tridente in attacco L'articolo CalcioWeb.