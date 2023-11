‘Natale con Luì e Sofì’ | arriva l’album natalizio dei Me Contro Te

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 novembre 2023) I MeTe annunciano un nuovo album di canzoni di Natale, dopo il successo delIl Fantadisco dei MeTe che ha esordito al n. 1 nella classifica ufficiale FIMI/Gfk. Natale con Luì & Sofì – questo il titolo – uscirà il 24 novembre e conterrà 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.uscirà con due formati: una standard con le sagome natalizie di Luì e Sofì, una pallina bidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un disegno di Natale per Luì e Sofì, e un’edizione speciale. L’edizione speciale contiene il CD con il formato standard, una sciarpa dei Me Conto Te e una pallina per l’albero personalizzata.si aggiunge alle numerose attività dei MeTe e si inserisce in un momento d’oro ...