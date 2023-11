Natale a Firenze | si accendono le luci in via Tornabuoni

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ledisono pronte a risplendere in via. Una tradizione ormai consolidata per la celebre strada dello shopping fiorentino, pronta ad inaugurare ufficialmente le luminarie e i nuovi arredi natalizi venerdì 17 novembre, alle 18, in piazza Santa Trinita, alla presenza del sindaco Dario Nardella e dei commercianti L'articolo proviene daPost.

Le luci disono pronte a risplendere in via Tornabuoni . Una tradizione ormai consolidata per la celebre ... L'addobbo di quest'anno, curato da Mixar per conto di Confcommercio- Arezzo ...

I mercatini di Natale da non perdere a Firenze FirenzeToday

Firenze, torna il Mercato di Natale in piazza Santa Croce 055firenze

Il film di Natale di Prime Video 'Elf Me' debutta il 24 novembre in streaming. Nel cast anche Anna Foglietta e Claudio Santamaria ...La 22^ Verona Run Marathon 42k di domenica 19 novembre 2023 è sold-out, chiuse le iscrizioni in anticipo, terminati i pettorali disponibili.