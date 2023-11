(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Ilpiù forte va a chi halasu quei". Lo ha detto Ignazio La, intervenendo presso la Sala, dove è stata scoperta una targa in memoria di tutti i caduti delle missioni italiane all'estero, in occasione del ventennale della strage di, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e delle più alte cariche militari. "Le missioni internazionali sono una medaglia nei confronti delle nazioni che si sobbarcano con i loro uomini e donne migliori queste missioni, oggi partecipare nel consesso internazionale con onore e orgoglio alle missioni internazionali vale più di mille azioni diplomatiche", ha aggiunto La

... per sempre, nella memoria nazionale: il popolo italiano non dimenticherà mai ciò che è successo a. Dal canto suo il presidente del Senato, Ignazio La, nel "rendere omaggio" ai caduti ...

Nassiriya: La Russa, 'nostro abbraccio a chi ha lasciato vita in brulli territori' La Gazzetta del Mezzogiorno

«Noi, i dimenticati di Nassiriya. Si sono presi le nostre vite» Il Manifesto

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il nostro abbraccio più forte va a chi ha lasciato la vita su quei brulli territori". Lo ha detto Ignazio La Russa, intervenendo presso la Sala Nassiriya, dove è stata sco ...RFoma, 14 nov - Domani, alle ore 11, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto, scopriranno in sala Nassiriya in Senato, la targa in memoria di tutti i Caduti ...