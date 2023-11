Nasce l’Osservatorio della gentilezza | perché serve a tutti noi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Praticare lanon solo fa bene a noi, ma anche alle persone che abbiamo accanto o a quelle che incrociamo nel nostro cammino. Il 13 ottobre era la Giornata mondiale, che si celebra dal 2000 in Italia, mentre a livello internazionale a partire dal 1998. Un momento importante per riflettere su quanto sia importante essere gentili con sé stessi e con gli altri e quanto possa cambiare il nostro modo di vedere le cose e di porsi nei confrontivita, degli eventi e delle persone. Ed è proprio in occasione di questo momento importante che è stata data notizianascita del primo Osservatorio italianoe del comportamento. Di che cosa si tratta? Eè un’ottima iniziativa?...