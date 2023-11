Napoli | un dato della ex gestione di Garcia preoccupa e non poco

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La scarsa corsa delsotto ladi Rudiè un campanello d’allarme che non può essere ignorato. NOTIZIE CALCIO. Ildi Rudi(ormai esonerato) sta vivendo una stagione difficile, e uno dei punti critici è la sua preparazione atletica. Numerosi infortuni e prestazioni sottotono hanno sollevato dubbi sullafisicasquadra azzurra. Un’analisi dettagliata rivela datinti che mettono in luce la mancanza di corsa da parte delrispetto alle altre squadre di Serie A. Secondo i dati di TransferMarkt, dopo le prime dodici giornate di campionato, emerge chiaramente che ildista correndo molto meno rispetto alle ...

Tra le città considerate dall'indagine di Altroconsumo, Genova esono risultate le peggiori, ... ma si tratta di un obbligo che di fatto non è mai stato messo in pratica,che le relative ...

Mazzarri al Napoli, se questa è la «new era» Corriere

Esonerato Garcia, il Napoli a Mazzarri Sky Sport

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.Risultato imbarazzante per il Napoli guidato da Garcia, e in cui si spera in un’inversione di tendenza. La terza sosta delle Nazionali è stata quella giusta per esonerare Rudi Garcia dall’incarico di ...