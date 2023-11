Napoli | tensione al Comune | se torna Romeo la maggioranza rischia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se avevi un rubinetto che perdeva,ti rifaceva il bagno. Se una tegola traballava,ti cambiava il tetto. Quasi uno spot, anzi meglio. Perché, ritardi a parte, negli anni in cui ha gestito il patrimonio immobiliare di, la società dell’“avvocato” aveva portafogli aperto e nessun limite di spesa. Per eseguire una qualunque opera di manutenzione non era neppure necessario ottenere l’autorizzazione degli uffici tecnici comunali, cosa che accade invece oggi per tutti i lavori che superano la soglia dei 1.500 euro. Dunque, non c’erano controlli sulle spese, né paletti per limare opere oggettivamente superflue o dai costi eccessivi. E se oggi laServizi ha un budget che supera di poco i 3 milioni, e al di sotto di quel tetto deve limitare i costi di gestione, laSpa poteva ...