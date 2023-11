Napoli | Stramaccioni | «Mazzarri non ha mai cambiato modulo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le parole di Andrea, ex allenatore dell’Inter, sul ritorno di Walteral. I dettagli Andreaha parlato a Radio Anch’io Sport del. PAROLE – «E’ una decisione dal duplice risvolto. Quello più evidente è che il presidente va nella direzione conosciuta, di un allenatore che conosce bene l’ambiente ma soprattutto conosce bene lui. Dall’altra parte è una scelta controcorrente sul piano tattico, perché ilè costruito già dai tempi di Sarri, prima ancora che di Spalletti, su un’intelaiatura di gioco precisa. Non possiamo avere la certezza cheadotterà il suo sistema di gioco, magari cambierà, ma nella sua carriera non l’ha mai fatto. Di certo ilnon è stato costruito, e soprattutto ...