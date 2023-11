Napoli | sorpresa Mazzarri | basterà il ritorno dell’ex?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sembrava quasi fatta per Tudor sulla panchina deldel post Garcia, ma in un velocissimo giro di valzer alla fine il nuovo allenatore degli azzurri è Walter. A 10 anni di distanza dalla sua prima volta, il tecnico toscano torna sotto il Vesuvio, là dove vinse la Coppa Italia in finale contro la Juventus di Antonio Conte e conquistò due qualificazioni in Champions. Probabilmente, in stile De Laurentiis, quello dell’incontro con Tudor era stato un depistaggio per confondere le acque e sviare il clamore mediatico dal vero obiettivo. Oppure, altra possibile ipotesi, avviare un nuovo corso acon un allenatore bravo come il croato ma non abbastanza rodato in Italia rischiava di diventare una scommessa troppo ardua. De Laurentiis deve infatti far fonte alle contestazioni dei tifosi e al fatto che ha completamente ...