Napoli | quei ritorni precedenti

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il ritorno di Mazzarri sulla panchina del: da calciatore Walter esordì in Serie A nella stagione 1982-’83, quella che vide il ‘Ciuccio’ salvarsi all’ultima giornata. Nell’annata successiva al Mundial spagnolo Corrado Ferlaino sostituì in corsa Massimo Giacomini con Bruno Pesaola affiancato da Gennaro Rambone: “Oggi sono più felice anche rispetto al giorno dello scudetto vinto con la Fiorentina”, dichiarò il ‘Petisso’. Rino Marchesi, primo tecnico in Italia del Pibe, tornò a Soccavo nel febbraio ’84 al posto di Pietro Santin.nel cuore Se anche per Ottavio Bianchi ilè una questione di cuore, il tecnico del primo scudetto tornò a sedersi sulla panchina partenopea nel novembre ’92 al posto di Claudio Ranieri, esonerato dopo una pesante sconfitta al San Paolo contro il Milan: erano altri tempi rispetto agli anni ...