Alla seduta, oltre ai nazionali, era assente anche Victorper una sindrome influenzale . Ilsul proprio sito ha aggiornato anche la situazione relativa ai due infortunati Meret e ...

Napoli, Osimhen assente all'allenamento. Novità su due infortunati Corriere dello Sport

Ultime notizie. Victor Osimhen non si è allenato nemmeno oggi! Rientrato da poco dal suo lungo viaggio in Nigeria - dove ha smaltito l'infortunio muscolare - anche oggi l'attaccante non ha svolto la s ...La speranza è di poterlo rivedere in campo già subito dopo la sosta per la sfida del 25 novembre contro l'Atalanta a Bergamo ...