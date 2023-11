Napoli | Mazzarri a Castel Volturno | inizia la sua avventura

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il tecnico toscano è arrivato in città martedì sera. Nel pomeriggio primo allenamento Walternon ha neanche avuto bisogno dei suoi legali nell’incontro a Roma negli uffici della Filmauro con il presidente delDe Laurentiis che sanciva il suo ritorno sulla panchina azzurra a dieci anni di distanza dalla sua prima volta, quando vinse la Coppa Italia in finale contro la Juve di Antonio Conte e conquistò due qualificazioni in Champions. Il tecnico toscano ha detto subito sì a un contratto da poco più di un milione fino a giugno per coprire il ruolo di ‘traghettatore’ e dare la svolta a una stagione tribolata dopo il dominio dello scorso anno culminato con uno storico scudetto e dopo aver incantato in Europa.ha fretta di ricominciare: è arrivato amartedì sera, raggiungendo poi ...