Napoli. Madonna ferita con Gesù Bambino sanguinante nel Presepe

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gli orrori della guerra passano anche attraverso quelli che sono i simboli della nostra tradizione cristiana. A, a San Gregorio Armeno centro dell’arte dei presepi, un’immagine forte attira l’attenzione: la statua della Vergine Maria, col, sulle sue ginocchia. Maria ha suo figlio ferito in braccio, proprio come tante donne e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

LA MADONNA CHINITA DAL VENEZUELA PER LA PRIMA VOLTA ... Chiesa di Napoli

Madonna con Bambino ferito su presepe Napoli, contro guerre Agenzia ANSA

Maria è ferita, con il Bambino Gesù, sanguinante, in grembo: questa è la statua simbolo di questo Natale 2023 che vuole dare un messaggio di invito alla pace che passa anche dal presepe, immagine ...