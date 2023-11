Napoli | l’assenza di Giuntoli si fa sentire | le mosse future di ADL

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023)di Cristianoalsi fasempre di più. Per questo motivo, il patron del club Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per il futuro. Ecco cosa ha riportato Il Giornale. Nuovedi ADL “E meno male che Cristianostava in branda – come dichiarato L'articolo