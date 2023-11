Napoli | infortuni per due titolari! Sfida con l’Inter a rischio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Brutte notizie per Walter Mazzarri, neo-tecnico del, che deve rinunciare da subito a due titolari pero: aanche laal– Inizia in salita il ritorno di Mazzarri a. Mario Rui e Meret, infortunatisi nel corso dellaall’Empoli, hanno effettuato quest’oggi gli esami di routine. Responso non positivo, con i due calciatori che potrebbero saltare anche laaldel 3 dicembre. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo ...