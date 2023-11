Napoli-Eintracht | due ultrà tedeschi condannati per devastazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gup diLuca Della Ragione ha condannato – anche per il reato diche ha ingloba quello di danneggiamento – duedell’Francoforte coinvolti nei gravi scontri avvenuti in città lo scorso 15 marzo per la gara di Champions League. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli anche di resistenza aggravata. I tifosipercorsero in corteo a piedi le vie della città e in piazza del Gesù entrarono in contatto con le forze dell’ordine in assetto antisommossa scatenando una vera e propria guerriglia urbana e provocando panico in passanti e commercianti. Notevoli furono i danni provocati: vennero anche appiccate le fiamme a una volante della Polizia. Un altro tifoso tedesco è stato condannato a ...