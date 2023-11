Napoli | dalla Norvegia l'erede di Zielinski

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nome nuovo per il mercato dela centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è il danese Albert Gronbaek (classe...

Commenta per primo Nome nuovo per il mercato dela centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino c'è il danese Albert Gronbaek (classe 2001), in forza ai norvegesi del Bodo Glimt.

Napoli-Mazzarri, l'ultima formazione schierata dall'allenatore prima dell'addio nel 2013 Sky Sport

Diretta Mazzarri al Napoli, segui le ultime news LIVE Corriere dello Sport

Lo ha detto Goran Pandev, ex fantasista del Napoli tra le altre che ha commentato così al Corriere dello Sport il ritorno in azzurro di Walter Mazzarri, suo ex allenatore nella propria esperienza ...Marca' mette l'accento sulla' forza e l'equilibrio' dell'altoatesino, capace di interrompere la striscia positiva del rivale che durava da 19 partite, dalla finale a Wimbledon persa con Carlos Alcaraz ...