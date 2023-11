Napoli | dalla Francia | “Mazzarri traghettatore | già deciso il prossimo allenatore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’argomento del giorno è sicuramente quello legato alla panchina del. Il presidente De Laurentiis ha confermato ufficialmente l’addio con Rudi Garcia e il ritorno di Walter. Attraverso un comunicato ufficiale il club azzurro ha esonerato l’francese e annunciato il ritorno del grande ex. La squadra è reducesconfitta casalinga contro l’Empoli e in generale dall’inizio deludente di stagione. Il rendimento della scorsa stagione con Luciano Spalletti in panchina è un lontano ricordo e i tifosi sono sempre più delusi. Foto di Cesare Abbate / AnsaLe indiscrezioniWalterha superato la concorrenza di Igor Tudor. I motivi della scelta? Principalmente di contratto e anche la necessità di affidare la panchina ad un ...