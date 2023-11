Napoli | con Mazzarri chi sale e chi scende al Fantacalcio?

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Aurelio De Laurentiis ha deciso: il presidente delha esonerato Rudi Garcia, al suo posto il ritorno sulla panchina azzurro di Walter. Adesso i fantallenatori si interrogano sul modulo che il nuovo mister adotterà e sulle permorfance dei calciatori azzurri nelle prossime partite. Con il ritorno disulla panchina del, i partenopei sperano di ritrovare brillantezza e aggressività, caratteristiche mancate quasi totalmente in questi primi mesi di Garcia all’ombra del Maradona. Diversi calciatori hanno reso ben al di sotto delle aspettative e daci si aspetta che possano tornare sui propri livelli. Sappiamo bene come il tecnico toscano sappia estrarre il meglio dai propri calciatori, ma prima di ragionare nello specifico sui vari profili, parliamo ...

Ha perso fuori casaFiorentina e Lazio, ha perso in casal'inter e ha pareggiatola Juve senza riuscire a segnare. I test colalla ripresa del 25 novembre e col Milan il 9 dicembre,...

Le ultime parole di Rudi Garcia ai giocatori del Napoli nello spogliatoio: se ne va con onore Fanpage.it

Walter Mazzarri è pronto per tornare a sedersi sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è arrivato in città martedì sera: percepirà un milione di euro per allenare i partenopei fino a giugno.Dopo la capitale, toccherà a Napoli, Palermo e Cagliari. Il decalogo Enea per gestire i consumi ...