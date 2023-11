Napoli | Bruscolotti | “Mazzarri? Non c’erano molte alternative…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ex calciatore e capitano delGiuseppeè intervenuto su 1 Station Radio nella trasmissione ‘1 Football Club’. In seguito le sue dichiarazioni: Cosa pensa del ritorno di Walter? “Per quel che c’era in giro credo chefosse il più indicato. Un allenatore che ha avuto ottime esperienze ae che è ben voluto dalla piazza. Non mancano gli ingredienti per far bene. Vedremo quel che Walter potrà dare al”. Quali saranno i perni del tecnico toscano? “La rosa delè molto ampia. Lo stesso Walter ha dichiarato di aver seguito ile di conoscere tutti i giocatori. Quelli che sono titolari di questa squadra sono noti. Non dovrà, dunque, inventarsi molto. Non sarà una scelta difficile, se non ...