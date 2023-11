NABA | Nuova Accademia di Belle Arti lancia i dottorati di ricerca

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Riconosciuta dal QS World University Rankings by Subject come la prima e unicadiitaliana fra le 100 migliori università al mondo in ambito Art & Design,di, ha una comunità di oltre 5 mila studenti nei due campus di Milano e Roma.Intervistato dall’agenzia Italpress, Guido Tattoni, Dean di, ha fatto il punto della situazione su presente e futuro dell’, tra internazionalizzazione, legame con i territori in cui opera e prospettive.“L’internazionalità ha giocato un ruolo fondamentale, sia nella nostra crescita che nel nostro prestigio – ha detto Tattoni -. Questo ci è poi stato riconosciuto anche dai ranking, nei quali non si ...