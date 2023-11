(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - ''L'nel mondo conta se conta nele pernelnon deve utilizzare una politica di imposizione improntata ad arroganza ma deve fungere dafra gliche hanno difficoltà a dialogare''. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello, intervenendo all'Assemblea di Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) egenerali del Trasporto e della Logistica. ''Finora l'approccio con il mare è stato essenzialmente economicistico - ha detto - ora che le tensioni geopolitiche hanno acceso i riflettori sulle possibili evoluzioni in ogni Stato che si affaccia sul, noini ...

... Daniela Santanchè (Turismo), Raffaele Fitto (Affari europei), Nello(Protezione civile). ... si è voluto sottolineare il clima di "proficua e intensa collaborazione tra l'e la Santa ...

Musumeci, 'Italia sia cerniera tra Stati, così può contare nel Mediterraneo' Adnkronos

Musumeci: in Italia la prevenzione è ad anno zero. PD: è venuto a fare politica Controradio

(Adnkronos) - ''L'Italia nel mondo conta se conta nel Mediterraneo e per contare nel Mediterraneo non deve utilizzare una politica di imposizione improntata ad arroganza ma deve fungere da cerniera fr ..."Siamo il Paese in Europa che ha più utenti di Google Spaces. Ogni giorno milioni di utenti usano Google Classroom, il cuore della didattica innovativa". A renderlo noto è oggi Marco Berardinelli, dir ...