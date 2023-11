Musulmani e comunisti | tutte le bizzarre reazioni al massacro del 7 Ottobre

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Every villain is followed by a sophist with a sponge.Lord Acton Non potrei mai essere adeguato come liberale. Che sia per il mio temperamento o per la mia formazione professionale, ho l’abitudine di vedere entrambi i lati di ogni questione, anche se posso pendere da una parte o dall’altra. Questo è sempre stato il caso dell’assurdo caos in Medio Oriente. Inoltre, ho avuto amici sia palestinesi che israeliani e so che ci sono molte colpe in giro. Detto questo, vedendo i recenti atti ripugnanti dida parte dei palestinesi, elimino qualsiasi considerazione sui punti di vista o sulle grida dei palestinesi. Francamente, possono andare tutti all’inferno. Ammetto che inizialmente sono rimasto colpito dall’attacco ben coordinato e dall’uso innovativo del parapendio, in contrasto con i soliti attacchi roboanti e inetti del passato. Finché non mi sono chiesto: ...