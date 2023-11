MotoGP Gp Qatar | Bagnaia | “Obiettivo aumentare il vantaggio su Martin”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Quattordici punti diin classifica non sono molti, perciò l’sarà quello di provare adil distacco su Jorge in campionato”. Lo ha detto Peccoin vista del Gran Premio del, penultimo weekend della stagione del Motomondiale e forse decisivo per il pilota della Ducati attuale leader del Mondiale con un margine però ristretto (quattordici punti) su Jorge: “Sono contento di tornare a correre inquesto fine settimana. È un’altra pista dove generalmente siamo sempre stati competitivi. Nel GP in Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso”. Enea Bastianini, carico ...