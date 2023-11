Mostro | la storia di Jeffrey Dahmer in streaming

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Serie- Monster: TheStory inlegale completo è disponibile in italiano su Netflix. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Creato da: Ryan Murphy e Ian BrennanGenere: Drammatico, thrillerAnno: 2022Paese di produzione: USAStagioni: 1Numero di episodi: 10Durata episodi: 45 minutiAttori: Evan Peters, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Niecy NashDistribuzione:: Netflix La trama di: la ...