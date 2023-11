Mostra Tolkien | il curatore Cilli | “Autore di destra? Amato anche da Lotta Continua…”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) –dallaestrema come daContinua;grande della letteratura ma poco studiato nelle scuole;appassionato dell’Italia e legato alla Chiesa cattolica ma mai in visita a Roma. E’ ildescritto da Oronzo, intervistato dalla AdnKronos;dellache aperta oggi alla Gnam, la Galleria nazionale d’Arte moderna, alla presenza fra gli altri del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a mezzo secolo dalla scomparsa del letterato. “Le prime tre grandi mostre su, a Oxford, a Parigi e a Milwaukee negli Usa, hanno celebrato alcuni aspetti dell’opera letteraria e accademica dello scrittore; la ...

La nota è esposta in". Quanto a lui, "scopriiquando avevo 19 anni, entrando in libreria con la mia fidanzata di allora, che oggi è mia moglie. E la mole del romanzo - assicura - non ...

Una grande mostra omaggia Tolkien a 50 anni dalla scomparsa Sky Arte

Tolkien di Stato. La mostra da 250mila euro che fa felice Giorgia Meloni la Repubblica

La mostra sull'autore del 'Signore degli Anelli' aperta oggi alla Gnam alla presenza del ministro Sangiuliano: 'Raccontiamo principalmente la personalità di Tolkien: uomo, professore, autore' ...Si apre oggi l’allestimento sul padre del “Signore degli anelli” sponsorizzato dal ministro Sangiuliano. Una mitologia che affonda le sue radici negli anni ...