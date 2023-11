Morto pochi giorni dopo vaccino antinfluenzale | i medici | Decesso per Covid | aperta inchiesta per omicidio colposo | richiesta autopsia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Un uomo di 71 anni èla scorsa settimana nell'ospedale di Ponderano. Le cause? A chiederlo è proprio la famiglia, che ha chiesto delucidazioni in merito alla Procura di Biella. Dall'ospedale di Ponderano, l'uomo di Valdilana sarebbe per "". Infatti, stando al racconto dell'accaduto, il pe