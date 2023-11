Moratti | «Con Mazzarri il Napoli può arrivare tranquillamente tra le prime quattro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ex presidente dell’Inter, Massimoè intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni sul ritorno disulla panchina del: «lo conosco quando allenò la mia Inter, ha tutte le qualità ed il carattere per aiutare una squadra come ilche ora è un po’ in difficoltà.dovrebbe farcela a risalire in classifica, l’esonero certo è sempre uno shock, comunque secondo me con Walter l’obiettivo ditra leè ampiamente alla portata. L’Inter mi sembra la squadra più forte quest’anno» Ieri alla Gazzetta di Parma ha raccontato perché passò l’Inter a Erick Thohir esattamente 1o anni fa, il 15 novembre del 2013. «Era venuto il ...