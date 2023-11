Morata | “Non penso al Pallone d’Oro | pronto a dare tutto per l’Atletico”

...un po' il tentativo per il- ter, quindi un prestito, ma c'è grande accordo all'interno del board juventino sull'opportunità di portare a termine questa operazione, o per lo menolasciare ...

Morata: "Ho avuto paura di perdere Alice. Ecco cosa farò quando lascerò il calcio" Corriere dello Sport

Morata a Verissimo parla della moglie Alice: «Ho avuto paura di perderla nel parto» Corriere della Sera

Alvaro Morata non pensa al Pallone d'Oro. L'ambito trofeo individuale consegnato da France Football al miglior giocatore dell'anno non è di interesse per l'attaccante ex Juventus. Ora all'Atletico ...Il programma delle gare valevoli per le qualificazioni ad Euro 2024: ultima sosta del 2023, scopri dove vedere le partite in diretta Tv e live in streaming online.