Mondiali rugby 2023 | media neozelandesi | Federazione ammette | “All Blacks penalizzati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In Nuova Zelanda continuano le proteste nei confronti dell’arbitraggio che ha sfavorito gli Allnella finale del Mondiale di quest’anno persa con il Sudafrica 12-11. Ci si riferisce precisamente alla meta annullata ad Aaron Smith, con la Nuova Zelanda in 14 uomini, per un pallone caduto in avanti quattro fasi prima ai, ovvero quei momenti di una azione tra una mischia e l’altra. Suiè apparsa una notizia secondo cui la World, lainternazionale, avrebbe privatamente ammesso l’errore dell’arbitro Barnes e dell’addetto al video, il TMO (Television Match Official). L’errore sarebbe stato legato alle fasi di gioco. Il regolamento, infatti, prevede che l’intervento del TMO sia possibile soltanto dopo due fasi di gioco e non quattro ...